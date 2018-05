Cantines : des menus bio obligatoires à partir de 2022

Après de nombreuses heures de discussions enflammées, l'Assemblée nationale a voté un article pour plus de bio dans les cantines. Dès 2022, 50% des produits proposés dans ces restaurants scolaires devront donc tenir compte de l'environnement ou être issus de l'agriculture biologique. Un objectif ambitieux, mais que certains qualifient déjà de fausses bonnes idées. La crainte, c'est évidemment que la mesure fasse grimper le prix du repas. Mais est-ce vraiment une fatalité ?



