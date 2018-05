Cap-d'Ail : des déménageurs mandatés par la préfecture ont enlevé le matériel d'un restaurant de plage

Alors que la saison estivale débute, la propriétaire d'un restaurant de plage à Cap-d'Ail est écœurée. Pour cause, des déménageurs mandatés par la préfecture et accompagnés par des gendarmes ont enlevé les transats et les parasols de son établissement ce 25 mai 2018. Ces interventions de l'État sont un coup dur pour l'activité des plagistes à la veille du Grand Prix de Monaco. Celui-ci est en effet le plus gros week-end en matière de fréquentation touristique.



