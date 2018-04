Cap Esterel : dans les coulisses du plus grand village vacances du pays

Direction le Cap Esterel dans le Var, où jusqu'à huit mille vacanciers profitent des quatre piscines du village et du soleil méditerranéen. Ils sont deux cents à oeuvrer en coulisses pour faire tourner le plus grand village vacances du pays. Au total, le club compte 830 logements, 18 commerces, 9 restaurants, et 210 hectares d'espaces verts, soit l'équivalent de 300 terrains de football.



