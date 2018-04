Cap sur la Corse, à la découverte des célèbres Calanques de Piana

En Corse, quand le temps le permet, les bateliers prennent la direction des Calanques de Piana et de la Réserve naturelle de Scandola. Face à la beauté des paysages, les premiers vacanciers de la saison sont subjugués. Pour la pause déjeuner, ces derniers peuvent profiter d'une escale à Girolata, un petit village composé de sept habitants pendant l'hiver.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.