Cap Taillat : la nature reprend ses droits après l'incendie

À l'approche de l'été, dans le Sud, les pompiers se préparent à la saison des incendies. Cette année 2018, la nature a repris ses droits grâce notamment à un gros travail des gardes du littoral. En juillet 2017, dans le cap Taillat et le cap Lardier, 500 hectares de sites naturels protégés ont été réduits en cendres. Toutefois, on considère que le feu opère une sélection naturelle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.