Carburant : face à la flambée des prix, le combat de ces familles de la classe moyenne

Ils sont en première ligne face à ces Français qui subissent de plein fouet la hausse du prix de l'énergie. Raphaël et Guillaume Rognon sont gérants d'une station-service à Morteau, dans le Doubs. Chaque samedi, c'est la même rengaine, ils proposent à leurs clients du carburant à prix coûtant. Et dès l'ouverture, c'est la cohue.

Le gasoil, le carburant le plus utilisé en France, a en effet vu son prix flamber ces derniers mois : +22%. "Il y a un an, le gasoil était à 1,257 euros, le prix moyen vendu en France. Aujourd'hui, il est à 1,540 euros ce qui fait une évolution de 30 centimes par litre donc c'est super conséquent pour le client. Sur un plein, ça fait facile plus de 10 euros", explique Guillaume Rognon.

Dans ce département du Doubs où les températures sont parmi les plus froides de France, la famille Rognon qui, en plus de sa station-service, livre aussi du fioul, a vu des milliers de ses clients plonger dans la précarité à cause de ces hausses. Raphaël, le père de Guillaume assure les livraisons de 16.000 foyers dans les campagnes environnantes, alors que le fioul a connu 47% d'augmentation en un an.

Pierre, 70 ans, touche 900 euros par mois. Face à la hausse, il a attendu le dernier moment pour se faire livrer. D'ordinaire, il achète 1000 litres de fioul, de quoi se chauffer pendant six mois ; mais cette année, il ne peut s'offrir que 250 litres et encore au prix de sacrifices. "Je ne sors pas, je fais attention, je me fais ma cuisine moi-même et puis je vais de temps en temps au Resto du Cœur. C'est la routine qu'on a à l'heure actuelle, c'est la vie qu'on doit subir. Tout augmente et tout est cher. Avec ce qu'on touche par mois, on n'arrive pas aux deux bouts. Avant il y avait un plaisir, un loisir, maintenant il n'y a plus rien", détaille-t-il.

Au final, sa facture atteint les 300 euros, Pierre a demandé à payer en deux fois. Pour la même somme l'an dernier, le retraité avait 100 litres de plus, soit trois semaines de chauffage.