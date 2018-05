Carburants, des prix plus élevés en dehors des villes

Les prix des carburants continuent de flamber dans l'Hexagone. Alors que le tarif de l'essence a grimpé de 10%, le prix du litre de diesel a augmenté de 17%, en un an. À la campagne, l'addition est souvent plus salée. En effet, la hausse des prix des carburants se fait plus remarquer dans ces zones rurales.



