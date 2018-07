Carla-Bayle : les habitants font la fête tous les jeudis de l'été

Depuis plusieurs années, chaque jeudi soir, les habitants de Carla-Bayle, dans l'Ariège, se réunissent pour fêter l'été. Sur la place principale, ils s'attablent au milieu des maisons colorées et des bâtisses à colombages. Le repas est préparé par une des associations de la commune qui récupère ensuite les gains. A la nuit tombée, les musiciens entrent en scène et tout le monde danse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.