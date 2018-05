Carrefour : des magasins sont menacés de fermeture faute de repreneurs

Déjà en difficulté, Carrefour s'apprête à fermer 227 de ses magasins de proximité. Une information révélée par le journal quotidien Midi Libre et confirmée par la direction du groupe. En effet, ces magasins ne sont pas rentables pour la société et n'ont pas reçu, jusqu'ici, d'offres de reprises. Faute de repreneurs d'ici le 4 juin 2018, ils risquent de baisser leurs rideaux. De quoi susciter l'inquiétude des salariés.



