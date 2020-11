CARTE - Confinement : regardez jusqu’où vous pourrez sortir autour de chez vous dès le 28 novembre

Cet assouplissement permettra notamment à la population qui vit en ville d'avoir un accès privilégié à la nature, qu'il s'agisse de parcs ou de forêts. Autre nouveauté, elle sera valable non plus une mais trois heures. Cette nouvelle réglementation, qui s'inscrit dans le cadre de l'assouplissement du confinement, prendra effet au samedi 28 novembre, a annoncé le président de la République. Elle ouvre donc la voie à des déplacements non professionnels ou médicaux autorisés, notamment pour l'activité physique individuelle, les promenades - uniquement entre personnes confinées ensemble - et la sortie des animaux de compagnie.