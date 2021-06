CARTE - Voyage cet été : quels sont les pays rouges, verts, oranges ?

Il y a un an, les Français se familiarisaient avec les départements classés en rouge, orange et vert selon l'état de l'épidémie et des services de réanimation. La réouverture des frontières le 9 juin qui s'accompagnera de la mise en place du pass sanitaire promet à nouveau de leur en faire voir de toutes les couleurs. Mais plus à grande échelle ce coup-ci.

Si les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers rouvrent à compter de cette date, les règles ne seront pas les même partout, la classification en vert, orange ou rouge étant de nouveau déterminante, selon la stratégie de réouverture des frontières communiquée par le gouvernement. Voici, en substance, ce qu'il faut avoir à l'esprit avant de quitter ou de regagner le sol français ces prochaines semaines.