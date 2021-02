Carte de transports oubliée : a-t-on le droit de verbaliser des enfants de 6 ou 7 ans ?

"C’est pitoyable, le bus a été arrêté une vingtaine de minutes, les enfants étaient en pleurs. Ils ont eu moins de temps pour manger à la cantine", a témoigné le père d'un jeune garçon. "Qu’ils contrôlent, c’est une chose, mais entre midi et deux, c’est une honte ! Quel homme peut avoir du plaisir à mettre des PV à des enfants de 6-7 ans ?" Une décision d'autant plus difficile à avaler que le PV s'élève à 83 euros. En théorie seulement, puisque dans un tel cas de figure, des enfants ne sont normalement pas sujets à ce type d'amende.

Peut-on infliger une amende à des enfants, y compris aussi jeunes ? Existe-t-il une limite d'âge à partir de laquelle une verbalisation est possible ? Pour le savoir, LCI a contacté un avocat au Barreau de Paris spécialisé dans le droit routier, maître Rémy Josseaume. Il explique que "la responsabilité pénale d'enfants de moins de 13 ans ne peut pas être engagée", et qu'ils ne peuvent pas non plus "se voir infliger d'amende forfaitaire", comme ce fut le cas dans le Gard.

Plusieurs textes peuvent être avancés, que ce soit l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou une déclaration de la Cour de Cassation, datant de 1971. Celle-ci indique que "les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante excluent nécessairement en raison de leurs exigences particulières l’application de la procédure de l’amende forfaitaire prévue par les articles 529 et 530 du Code de procédure pénale".