Cartes bancaires : de plus en plus de fraudes sur internet

En 2016, 1,2 million de ménages ont été victimes des escroqueries bancaires. C'est deux fois plus qu'il y a six ans. Et 58% de ces vols se sont passés en ligne. On a donc plus de chance de se faire débiter son compte à travers un achat sur Internet, qu'à travers un achat dans un commerce classique ou un distributeur de billets. C'est un phénomène criminel en forte augmentation. Comment les fraudeurs opèrent-ils ? Qui sont-ils ?



