Cartes grises en retard : les plaintes se multiplient contre l'Etat

Chaque conducteur en a besoin pour pouvoir circuler et pourtant, depuis novembre 2017, obtenir un carte grise est devenu une vraie galère. Toutes les procédures de demande ont été informatisées et tout ne marche pas comme prévu. Certains automobilistes ont donc décidé de porter l'affaire au tribunal, et de nombreuses fois, l'Etat a été condamné à verser des indemnisations.



