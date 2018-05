Cartes grises : l'État condamné à indemniser des automobilistes

Des centaines de milliers de cartes grises ont été bloquées depuis des mois à cause d'un bug informatique. L'administration chargée de délivrer ces certificats d'immatriculation a été fermée en novembre dernier. Six mois plus tard, la situation est désastreuse. Et pour la première fois, des automobilistes ont décidé de porter plainte contre l'État. Ce dernier a donc été condamné à verser des indemnisations à plusieurs reprises.



