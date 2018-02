Cassel : venez vous régaler à l'estaminet "Chez la P'tite"

C'est Cathy Elleboudt, 34 ans, qui est aux fourneaux de l'estaminet "Chez la P'tite". Elle prépare au jour le jour des plats familiaux. L'une de ses spécialités est la carbonade flamande. Chez elle tout est frais et maison. Ses recettes attirent beaucoup de clients amoureux de saveurs de caractère. Les gourmands et gourmets y viennent pour se souvenir de l'unique cuisine flamande. Dans cet estaminet, les repas se terminent en musique.



