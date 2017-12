"Cat person" : une nouvelle du "New Yorker" sur le consentement devient un phénomène littéraire outre-Atlantique

L'histoire est banale. Margot, une jeune étudiante américaine de 20 ans, flirte avec Robert, un homme de 34 ans. Après de nombreux textos échangés, un jeu de séduction s'installe et ils décident de se rencontrer autour d'un verre. Ils boivent et la soirée semble se dérouler comme un premier rencard des plus habituels : la soirée alterne moments sympathiques, maladroits, et parfois gênants. La fiction creuse la construction d'une relation : l'alchimie, les malentendus, l'incompréhension, mais aussi la genèse et le déroulement d'une première relation sexuelle... qui se passe mal et qui, si elle n'est pas forcée, n'est pas vraiment consentie non plus. La force de ce récit est de montrer qu'en la matière, rien n'est simple et les frontières sont parfois ténues. Le tout, raconté du point de vue de Margot, ce qui est rare dans la fiction.