Regret "de ne pas avoir été violée" : une avocate de victimes répond à Catherine Millet

Les interrogatoires, la confrontation à l'agresseur, les examens médicaux, l'encombrement de la justice, la facture de l'avocat... "Ça sent les larmes, la morve, ça a le goût du sang, ça pue la peur et l’angoisse… Rien de très romantique ou de fantasmé ici, vous verrez… ", commente Anne Bouillon. Elle décrit des femmes qui ont toutes "la volonté de s'en sortir", pour reprendre l'expression de Catherine Millet. Et de conclure : "Chère Catherine, toutes n’ont pas votre force, votre résilience, réelle ou fantasmée. Aucune, en tout cas, ne mérite votre mépris".