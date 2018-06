Cauchemars, délires, dépression : à cause des souffrances dans leur parcours, la santé mentale des exilés vole en éclat

Leur vie rend fou. Réellement. Il y a, d’abord, ces violences qui ont causé leur départ, des violences de plus en plus extrêmes. Ils ont pu être emprisonnés arbitrairement, être témoins de la mort de proches, être menacés. Il y a la rupture brutale avec le pays d’origine. Leur parcours d’exil semé de violences, de plus en plus long, passant par la Libye, le Maroc, des circuits recelant parfois torture, viols. Puis la traversée en bateau, une épreuve supplémentaire. Personne n’en sort indemne. Mais a dans l’idée d’aller vers le meilleur, de retrouver une vie décente dans le pays d’arrivée. Et ce qui les attend, c’est la désillusion : une très grande précarité sociale et administrative. Tout ça, rend fou. Psychiquement fou.





Dans un rapport publié mardi 19 juin, Médecins du monde et le Centre Primo Lévi, centre de soins aux victimes de la torture, font le point sur la "souffrance psychique des exilés", et estiment qu’il s’agit là d’une véritable "urgence sanitaire et un enjeu de santé publique majeur". Le rapport est un cri d’alarme, car "l'offre en santé mentale est la moins développée, ce qui en fait l’une des principale préoccupation des gestionnaires de centre d’hébergements, qui ne savent pas ou orienter les personnes en souffrance".