Caviar, les perles noires d'Aquitaine

C'est l'une des stars des repas de fêtes. Et pourtant, huit Français sur dix n'y ont jamais goûté. À 2 500 euros le kilo, le caviar est un produit de luxe. Mais petit à petit, le marché s'ouvre et la France, troisième producteur mondial, tire son épingle du jeu. Direction l'Aquitaine où se trouve le principal bassin d'élevage français.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.