Ce film insultant ne pourra passer en Bretagne sans en payer le prix !" : la sortie de "Bécassine" fait des vagues à l'Ouest

C’est peu dire que les Bretons n’ont jamais été vraiment été attachés à ce personnage, jugé bien trop caricatural, et condescendant sur l’image des Bretons. Mais l’annonce de la sortie de ce film, tiré de la bande-dessinée, ranime les rancœurs.





Dispac’h, un collectif issu de l’extrême-gauche indépendantiste a appelé au boycott du court-métrage, et demandé aux salles de Bretagne de ne pas le diffuser. Et de menacer les "salles récalcitrantes" qui le diffuseraient d’une "campagne de boycott actif" tant que le film restera à l’affiche. "Ce film insultant ne pourra passer en Bretagne sans en payer le prix et nous ferons en sorte qu’il soit le plus élevé possible." Le Télégramme évoque même un mail menaçant reçu par certains exploitants. Le ou les auteurs y expliquent qu’ils feront "tout ce qui est en leur pouvoir pour que les séances ne se déroulent pas correctement", indique le journal local.