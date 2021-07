"Ce n’est pas une poignée d’hurluberlus": 35% des Français soutiennent la contestation contre le pass sanitaire

Plus d'un tiers des Français soutient le mouvement de protestation contre le pass sanitaire. Selon un sondage Ifop réalisé les 20 et 21 juillet dernier pour le Journal du Dimanche, si 49% des Français s'opposent à cette contestation, 16% sont indifférents, et 35% ont affirmé lui apporter "soutien" et "sympathie". Même si les Français étaient plus nombreux à soutenir les précédents mouvements sociaux du quinquennat comme les Gilets jaunes et la contestation contre la réforme des retraites, ce chiffre est à prendre en considération. Selon Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop : "On n’est pas dans la marginalité ou dans l’anecdotique, ce n’est pas une poignée d’hurluberlus".