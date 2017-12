Ce que l'on sait des trois enfants de djihadistes rapatriés en France, sans leurs parents

Face au recul de Daech, aux captures de plus en plus nombreuses de Français partis faire le djihad mais aussi aux défections, Emmanuel Macron avait déclaré en novembre dernier que le sort des femmes et des enfants ayant suivi leur mari ou leur père serait examiné "au cas par cas, en fonction des situations". "Ils font l'objet d'ores et déjà, pour ceux qui sont revenus et ceux qui reviendront, d'une procédure toute particulière et d'un suivi très particulier, en particulier sur le plan médical et psychiatrique", avait-il assuré lors d'une interview sur France 2. Ce suivi, détaillé dans une circulaire, comprend notamment "un bilan somatique et médico-psychologique", une possible hospitalisation (notamment pour une décompensation psychologique) ou encore une prise en charge adaptée en milieu scolaire. L'accent est notamment mis sur le partage des informations entre les différentes autorités, sociales, éducatives mais aussi judiciaires, un juge des enfants étant saisi dans chacune des affaires.