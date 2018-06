Ce que l’on sait du bug qui a perturbé les paiements par carte Visa dans toute l'Europe

L'incident a duré plusieurs heures, et les pertes pour la compagnie pourraient être très importantes. Vendredi 1er juin, une panne géante a affecté le système de paiement Visa. En cause, une "défaillance informatique" qui a perturbé les transactions par carte, a indiqué dans la soirée le géant américain des cartes de paiement. Un peu partout en Europe, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, de longues files d’attente se sont formées aux caisses des magasins. En France, où pas moins de 40 millions de personnes détiennent une carte de paiement Visa, des problèmes ont également été constatés. Certains utilisateurs du service ont rencontré des difficultés, que ce soit pour payer au péage, ou pour effectuer un achat sur Internet, tout comme en magasin. Au lendemain de cette panne géante, LCI fait le point.