Ce que l'on sait du jeune conducteur tué par un policier à Nantes

On en sait un peu plus sur le jeune conducteur mort dans la soirée de mardi après avoir reçu une balle tirée par un policier lors d'un contrôle routier. Selon une source proche de l'enquête, la victime venait de fêter ses 22 ans et était originaire de Garges-lès-Gonesse (95). Elle était connue des services de police pour différents faits de droit commun, notamment vol par effraction, menace de mort, vol en bande organisée et association de malfaiteurs.





Selon nos informations, depuis le 15 juin, le jeune homme faisait l'objet d'une fiche de recherche : un mandat d'arrêt avait été lancé à son encontre dans le cadre d'une procédure pour vol en bande organisée et recel. Les forces de l'ordre avaient pour instruction d'interpeller l'intéressé s'ils venaient à le retrouver.