Ce que l'on sait du service national universel promis par Emmanuel Macron

C'était une promesse du candidat Macron : instaurer un service militaire universel et obligatoire pour tous. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a affirmé ce mardi que cet engagement serait tenu. Mais pour les détails, il va falloir attendre. Alors, quels sont les scénarios possibles ?



