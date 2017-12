La pétition contre le téléfilm sur les attentats du 13 novembre recueille plus de 35.000 signatures, France 2 "ajourne" le projet

"Ce soir-là" est présenté comme une fiction qui relatera la romance entre Irène (Sandrine Bonnaire), une mère célibataire, et Karan (Simon Abkarian), un Afghan qui a fui son pays 30 ans plus tôt pour échapper aux talibans, le soir du 13-novembre. "Ce soir-là est une grande histoire d’amour, impossible, mais aussi celle d’une renaissance, sur fond de Paris, ville romantique par excellence, mais aussi aujourd’hui ville blessée", avait indiqué France Télévisions en présentant le projet.





Mais pour les pétitionnaires et victimes de cette terrible soirée, dont Alexis Lebrun, de Life for Paris qui en parlait à LCI, "ce qui a choqué les membres de Life For Paris, c’est d'abord le fait que ce soit une fiction, qui plus est sous l'impulsion du service public. Beaucoup d'entre nous ont le sentiment que cela intervient trop tôt", disait-il.