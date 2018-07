Ce "Vive la République" qui est devenu le leitmotiv des champions du monde 2018

A chaque génération ses mots d'ordre. Il y a vingt ans, la victoire des Bleus était célébrée sur le thème battu et rebattu de la France "black-blanc-beur", un concept créé bien avant 1998 et censé promouvoir l'unité dans la diversité. D'autres slogans survolaient les stades : certains en mode publicitaire ("La victoire est en nous"), d'autres purement sportifs ("et 1, et 2, et 3-0", allusion à la finale remportée contre le Brésil, ou autre "On est les champions"). Des slogans qui relevaient plus du traitement médiatique, ou des supporteurs, que des joueurs eux-mêmes.





En 2018, c'est de la bouche de plusieurs joueurs de l'équipe de France qu'est sorti, à plusieurs reprises, la devise qui a frappé les esprits : "Vive la République et Vive la France". Une formulation d'après-match que l'on n'était pas forcément habitué à entendre jusqu'ici.