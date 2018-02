Celio sous le feu des critiques pour avoir détruit et jeté des vêtements invendus

Le froid s'abattant sur le pays, il n'en fallait pas moins pour déclencher un sacré bad buzz pour l'enseigne de vêtements Celio. Des internautes ont posté une photo du magasin de la marque situé à Rouen, où des vêtements lacérés au cutter avaient été accrochés.





C'est une internaute qui, la première, a posté cette photo, le 3 février dernier. Dans ce post partagés plus de 15 000 fois, on y voit clairement des vêtements pour hommes accrochés aux grilles du magasin, sans doute par des passants. Bien sûr, avec les températures basses et le froid qui s'abat sur le pays, de nombreux internautes se sont indignés.