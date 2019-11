11-Novembre : quelle est l'histoire du Soldat inconnu ?

A la sortie de la guerre, la France se cherche un symbole. L’idée d'un hommage à un soldat inconnu est pour la première fois évoquée par François Simon, le président du Souvenir français en 1916 : "Pourquoi la France n’ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l’un de ses combattants ignorés, mort bravement pour la patrie ?" se demande-t-il.

L'idée sera concrétisée après-guerre. Le choix de la désignation de ce soldat aura lieu à Verdun. La veille de la commémoration de l'armistice. Le 10 novembre 1920, Auguste Thin, un jeune soldat de 21 ans doit désigner le futur symbole : "J'avais été choisi pour désigner le cercueil parce que j'étais le plus jeune engagé soldat de 2e classe et ancien combattant du 132e RI, le régiment de Verdun", racontera-t-il plus tard.