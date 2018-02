Certaines collectivités activent le plan Grand Froid

Le froid est de retour en France. Certaines collectivités ont décidé d’enclencher le plan Grand Froid. C'est le cas notamment de la Manche. En Île-de-France, la neige pourrait même arriver en plaine et jusque dans les rues de Paris. À Lille, les associations ont déjà mis à l'abri les plus vulnérables.



