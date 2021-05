Humour et pédagogie : ces agriculteurs sont des stars sur YouTube

Les agriculteurs, à la conquête des internautes. Parmi eux, Étienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. "L'idée, c'était vraiment de montrer mon travail pour répondre aux questions des gens sur le lait, les vaches, le travail dans les champs, et surtout de casser les clichés", explique le fondateur de la chaîne "Agri Youtubeurre" aux 80.000 abonnés, dans le reportage de TF1 en tête d'article.

En sus de l'aspect informatif, les agriculteurs s'emploient à renouer le lien avec les consommateurs, souvent inquiets à l'égard des aliments qu'ils ingèrent. "Il y a plein de choses à vulgariser", affirme de son côté Thierry Bailliet, agriculteur dans le Pas-de Calais et créateur d'une chaîne aux 90.000 abonnés, "Agriculteur d'aujourd'hui". "Dans tout le chemin entre moi et l'assiette des gens, il y a plein de choses qui ne sont pas comprises et tout ce qui n'est pas compris fait peur. Sur les 400.000 agriculteurs que nous sommes, si nous le faisions tous, nous n'aurions plus de détracteurs", dit-il.

Épris de la caméra, ces agriculteurs en ont fait une véritable passion, certains déboursant parfois jusqu'à 10.000 euros. Munis d'un attirail performant, ils proposent des contenus misant sur l'humour et la simplicité pour faire passer leurs messages. Un investissement vite rentabilisé grâce à l'obtention de recettes équivalentes à un SMIC tous les mois. Les partenariats tissés avec les enseignes de produits agricoles contribuent également à gonfler leurs revenus."Nous sommes de plus en plus considérés comme des influenceurs même si ce mot-là faisait rire avant", poursuit Thierry Bailliet. "C'est pour ça qu'il faut faire attention, prendre le temps et bien réfléchir avant de faire quelque chose, car on n’a pas été formés pour ça."