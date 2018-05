Ces élèves ont décidé de découvrir le milieu militaire

Ces élèves de 3ème ont échangé leurs habits contre des treillis. Ils se sont engagés dans la classe défense. Proposée par leur collège, cette option leur permet de se rendre cinq fois par an au Centre national d'entraînement de la gendarmerie. Une découverte concrète du milieu militaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.