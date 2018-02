Cessons de culpabiliser : et si la routine était bonne pour notre couple ?

LCI : Selon vous, est-ce que la routine est bonne pour le couple ?

Sarah Chiche : C’est vraiment du cas par cas : certains vont en avoir besoin, la routine va les rassurer. Pour d’autres, tout ce qui s’apparente de près ou de loin à une répétition ronronnante du quotidien est source d’angoisse. Ce qu’on peut constater, cependant, c’est qu’il existe une idéalisation de l’amour romantique véhiculée par la littérature et par le cinéma. C'est-à-dire d’un amour qui nous extrait de ce qui compose l’ordinaire des jours. On vit avec l’idée que c’est cet amour-là, fou, brûlant, qu’il faudrait atteindre, pour pouvoir vivre une histoire d’amour digne de ce nom. Mais personne ne raconte ce qui se passe une fois qu’Aurore et le prince charmant se marient et ont beaucoup d’enfants ! On a du mal à les imaginer se quereller un samedi chez Carrefour entre le rayon fromages et les surgelés ! Pourquoi ? Parce que dans l’imaginaire collectif, ce qui relève du quotidien, de la routine, ressemble à un pis-aller, un choix par défaut. Or, quand on écoute attentivement l’histoire de bien des couples, on s’aperçoit que c’est loin d’être le cas. Si on entend par "routine" tout ce qui relève des rituels de couple, qui se répètent jour après jour (les courses, les repas en couple ou en famille pris à telle heure, les courses du week-end, la série regardée ensemble….) et qui permettent de constituer un cadre au couple, de le construire, alors cela peut devenir tout à fait positif.

LCI : Donc quand on a une routine, c’est qu’on construit son couple ?

Sarah Chiche : C’est vrai qu’il est parfois bien difficile d’injecter de la poésie dans l’étendage du linge ou dans les courses chez Ikea. Quand on fait ce genre de choses en couple, on le fait donc pour le couple ou pour la famille. C’est-à-dire que par ces rituels pas toujours gratifiants (étendre le linge à sept heures trente du matin avant de partir travailler, il faut s’accrocher pour y trouver une certaine beauté), on donne de l’amour. Et dès l’instant où l’on donne, que ce que l’on fait pour le couple soit ou non reconnu par le partenaire, on s’élève, on se grandit.

LCI : Comment se fait-il que certaines personnes vivent bien la routine et d’autres moins ?

Sarah Chiche : La routine peut être bien vécue par les personnes qui ont un univers intérieur suffisamment riche et sont suffisamment habitées pour ne pas souffrir démesurément quand elles sont seules. De fait, quand elles vont retrouver leur partenaire, elles vont revenir vers ce dernier, pleines des expériences professionnelles, sociales, amicales vécues dans la journée ou dans la semaine, c’est-à-dire avec des choses à raconter. Ces récits vont introduire de la nouveauté dans le quotidien. Dans ce cas-là, quand il y a au moins une des deux personnes qui peut alimenter le couple de cette façon, ça peut produire beaucoup de joie et d’occasions de retrouvailles.