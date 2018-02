Cette école offre une deuxième chance aux décrocheurs

Jean-Michel Blanquer a annoncé cette semaine la réforme du baccalauréat et du lycée, mais qu'en est-il des décrocheurs ? Ils sont 80 000 chaque année à sortir du système scolaire sans aucune qualification. Cependant, les volontaires peuvent profiter des EPIDE (Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi) à partir de 18 ans. Gros plan sur ces écoles de la deuxième chance.



