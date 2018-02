Cette entreprise bretonne transforme ses textiles usagés en raquettes

La lutte contre le gaspillage prend parfois des formes inattendues. En Bretagne par exemple, une entreprise de textile a décidé de recycler ses chemises invendues d'une bien étrange manière. Et pour cause, Armor-Lux transforme ces vêtements en raquettes de tennis de table.



