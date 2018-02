Cette police du Web traque les escrocs, les pédophiles et les terroristes

En 2017, la France a été la cible de treize cyberattaques de grande ampleur. La plupart de ces attaques visent des ministères et des grandes entreprises comme Renault ou Saint-Gobain. Mais certains pirates s'en prennent aussi à des particuliers. Un service de police a donc été créé pour lutter contre cette criminalité.



