Cévennes : la transhumance reste une tradition utile

Pour n'importe quel marcheur, le voyage s'estime en kilomètres, mais pour ce berger des Cévennes, il s'évalue à la taille du troupeau. Des plaines du Gard jusqu'au sommet du mont Lozère, des éleveurs lui ont confié leurs brebis pour la transhumance. Le manque de ressources en herbes fraîches pendant l'été est leur principale préoccupation. Pour eux, c'est une solution plus économique. Le futur garde-manger des bêtes se trouve au cœur du parc national des Cévennes, à 1 700 mètres d'altitude.



