Championnat de France de majorettes : une compétition qui attire toujours les jeunes femmes

Près de Toulouse, à Pechbonnieu, se tient l'événement incontournable des jeunes majorettes : le championnat de France. Ponpons, bâtons, jupons, bottes, etc. Autant d'accessoires de mise en valeur pour ce concours qui attire les jeunes adeptes, c'est avec le sourire qu'elles doivent convaincre les juges. La technique compte aussi pour beaucoup pour ces concurrents, à savoir la synchronisation et le positionnement. A la fin de leur prestation, l'émotion est au rendez-vous surtout pour celles qui y participent pour la première fois.



