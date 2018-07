Champs-Élysées, Crillon : des supporters partagés entre joie et frustration

Les quelques centaines de milliers de personnes venues sur les Champs-Élysées ont bien aperçu les champions, mais pas longtemps. Le bus a descendu l'avenue un peu trop vite à leur goût, douze minutes au total. Et ceux qui attendaient à la Concorde sont restés pour rien. La Préfecture évoque des raisons de sécurité. De son côté, l'Élysée dément avoir retenu les joueurs après sa réception. Mystère, imbroglio, et une foule qui perd patience jusqu'à faire éclater sa colère.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.