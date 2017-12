"Chang est assis, il mange du riz" : une comptine jugée raciste distribué à des maternelles

Sacha Lin-Jung, évoquant les réactions "horrifiées" de parents asiatiques, comptait "pointer les clichés et stigmatisations racistes et faire comprendre gentiment en quoi c'est déplacé". Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo a également réagi sur son compte Facebook, et estime que la comptine est "remplie de clichés, avec tout ce que cela suppose de grossier, elle réduit les Chinois (et donc, dans l'esprit de beaucoup, les personnes d'origine asiatique) à quelques traits sommaires, avec une petite référence physique bien dégueulasse".





"Nous sommes en France en 2017. Un pays où il y a beaucoup de personnes d'origine asiatique. Comment dès lors accepter que des personnes soient réduites à quelques clichés et renvoyées à une anormalité physique qui rime toujours avec illégitimité citoyenne ?", poursuit Dominique Sopo.