Changement de sexe : Valérie Pécresse veut interdire des opérations sur les mineurs... déjà interdites

"L'adolescence", a complété la présidente de la région Île-de-France, "c'est un moment où on est en questionnement sur soi-même." Des déclarations qui ont fait bondir des internautes, certains l'accusant de "prendre les citoyenn·e·s pour des imbéciles" en s'opposant à des opérations qui seraient déjà réservées aux plus de 18 ans. Le député Guillaume Chiche (non inscrit, ex LaREM), a, lui aussi, réagi, glissant "pour rappel" que "la France n'autorise pas les interventions de changement de sexe avant 18 ans". À dessein.

Valérie Pécresse plaide-t-elle pour l'interdiction d'opérations déjà proscrites ? Pour le savoir, LCI a sollicité le ministère de la Santé. Il confirme qu'aujourd'hui, "aucune intervention chirurgicale n’est réalisée en France chez les mineurs souhaitant changer de genre". De façon générale, il faut d'ailleurs "rappeler que les interventions chirurgicales sont conditionnées à la nécessité médicale et au consentement de l’individu". S’agissant des mineurs, il est aussi précisé que "l'enfant participe aux décisions selon son degré de maturité".

Si des adolescents souhaitent changer de genre, on peut noter qu'une modification d'état civil se trouve en théorie possible avant 18 ans, mais uniquement pour les mineurs émancipés. La majorité se trouve sinon imposée pour entamer de telles démarches. Quoi qu'il en soit, une personne adolescente ne peut solliciter une opération induisant un changement de genre avant sa majorité. Le ministère indique en parallèle qu'un "accompagnement spécialisé et global de ces mineurs est cependant proposé. Les parcours de transition peuvent être initiés bien avant la majorité. Des traitements hormonaux permettant de bloquer la puberté peuvent ainsi être prescrits à ces jeunes afin d’attendre, le plus sereinement possible, la majorité pour discuter des options chirurgicales."