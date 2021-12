Changer de nom de famille pourrait bientôt devenir plus simple

En France, changer de nom de famille est un vrai parcours du combattant. Selon le motif, la requête peut prendre des années. Dans une interview au magazine Elle publiée ce dimanche, le Garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a affirmé que la majorité voulait simplifier cette démarche via une proposition de loi.

"La loi permettra que l’enfant puisse porter, à titre d’usage, le nom de la mère, soit en ne portant que son nom, soit on adjoindra le nom de la mère à celui du père, soit on modifiera l'ordre des noms de famille", annonce le ministre. "Il faudra la validation des deux parents et en l’absence de cette entente, il y aura recours au juge. Par ailleurs, si le mineur a plus de treize ans, il faudra également lui demander son accord", précise-t-il.