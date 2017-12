Chaque enfant a une conception différente du Père Noël

Tous les enfants du monde connaissent le Père Noël, même s'ils ne l'ont pas rencontré à proprement parler. Ce qui fait qu'ils laissent libre cours à leur imagination. Les tout petits ont tous une réponse sur la maison, le moyen de transport et la manière dont le vieux bonhomme rouge se glisse dans leur cheminée à Noël. Mais bien sûr, pour eux, la question la plus cruciale est la provenance des cadeaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.