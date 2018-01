Indignation autour de la commémoration de Maurras, le ministère de la Culture se justifie

Une présence qui dérange. Plusieurs personnalités et associations antiracistes ont pris la parole, vendredi 26 et samedi 27 janvier, pour dénoncer la prochaine publication d'un "Recueil des commémorations nationales 2018", élaboré sous la supervision du ministère de la Culture et préfacé par la ministre Françoise Nyssen, où figure l'écrivain antisémite et monarchiste Charles Maurras, dirigeant de l'Action française.





Initialement repérée par L'Obs, cette préface promet "un grand plaisir et de belles émotions" aux lecteurs, qui pourront trouver entre les pages de ce recueil entre autres des textes de Alain, de Paul Claudel, et donc de Charles Maurras, anti-dreyfusard notoire, défenseur d'un "antisémitisme d'Etat", théoricien du "nationalisme intégral" et condamné à la dégradation nationale à la Libération pour "haute trahison".