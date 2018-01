Charlotte a grandi avec deux papas : "Les seuls moments où j’ai été mal, c’était à cause du jugement des autres"

'Et l'enfant dans tout ça ?' C'est la question que posent souvent les opposants à l'adoption pour les couples homosexuels, à la PMA pour toutes ou à la GPA mais aussi ceux qui s'interrogent sur cette évolution. Des sujets brûlants qui seront d'ailleurs débattus à l'occasion des Etats généraux de la bioéthique qui se sont ouverts le 18 janvier dernier.





En ce qui concerne Charlotte, elle se remémore une enfance heureuse. "J'ai toujours eu tout ce dont un enfant a besoin pour être équilibré. Pour moi ça été une vraie chance d’avoir deux papas, j'ai eu une enfance plus complète. Je faisais à manger avec mon 'daddy' - son père biologique - et du bricolage avec mon autre papa". Elle raconte avoir appris la tolérance et l'ouverture sur les autres. "Mes papas n’ont jamais fait de différence par rapport aux personnes que je ramenais à la maison, assure-t-elle. Ma meilleure amie était Algérienne, j'avais des potes juifs, cathos... Ils s'en foutaient".





Et d'ajouter : "On pourrait croire qu'une fille élevée par deux hommes est aux antipodes de la féminité, mais c'est un peu cliché. J'aime le foot, mais je fais aussi de la danse orientale ; je porte des jeans, mais je peux aussi mettre une robe et une paire d'escarpins. Quand j’ai eu mes règles ou que j'ai voulu parler de sexualité, mes papas ont su me conseiller et me renseigner sans me forcer la main. Et d'assurer : "En fait, les seuls moments où j’ai été mal, c’était à cause du jugement des autres".