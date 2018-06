"Charo", "Zizou président", "casseur de reins" : quand la mode s'invite dans la Coupe du monde de football

Tout, on trouve désormais de tout chez certaines enseignes : à l'instar par exemple de ce polo, où, comme logo, on trouve le fameux coup de boule de Zizou contre Materazzi (on en pleure encore), où encore les maillots floqués au nom des joueurs, qui font un véritable carton, comme c'était déjà le cas il y a 20 ans ! Retrouvez toutes les tendances mode en la matière dans notre vidéo ci-dessus.