Mais pourquoi derrière un volant, cédez-vous la place à votre double maléfique ?

La route génèrerait des attitudes différentes. Nous métamorphoserait. "La voiture est une machine à nous faire régresser, en nous faisant revenir à des réactions d’enfants, où l'on se sent maître du monde. C’est un stade de fonctionnement que l’on appelle chez le nourrisson la toute-puissance", décrit Jean-Pascal Assailly. "Le bébé est entièrement dépendant pour son environnement de sa survie, et est donc dans une position de toute puissance. C’est ensuite le travail de l’éducation de faire sortir l’enfant de cette toute puissance , en lui faisant prendre conscience d’autrui, en lui faisant intégrer les règles du monde social, de ses interdits, du vivre-ensemble."





Cet état régressif s’est, selon le psychologue, développé chez l'automobiliste à cause de l’évolution de la voiture, qui a individualisé les conducteurs. "Nos grand-père, dans leur deux-chevaux, n’était pas coupé des autres : il entendait tous les bruits du dehors, et avait une seule chose à faire, conduire. Son attention était dédiée à 100% à la conduite", détaille le chercheur. Petit à petit, sont apparus des autoradios, des GPS, des écrans, des vitres teintées... "On a créé une seconde maison, on a transformé la voiture en espèce de bulle ou d’utérus, dans laquelle les gens sont isolés les uns des autres. Ils n’entendent plus de bruit, ne ressentent plus les vitesses ni la présence d’autrui. Comme l’autre n’existe plus, on peut l’insulter, ou... le tuer. Plus on nous isole, plus on est tenté de faire n’importe quoi."





Du coup, quand les autres empiètent dans cette bulle, la sensation est la même que si quelqu’un rentrait chez vous, s’introduisait dans cet espace que vous estimez privé. D’où l’énervement. "L’évolution de la route et du trafic depuis une cinquantaine d’année joue aussi", complète Jean-Claude Assailly. "Les axes de circulations n’ont pas changé, alors qu’on y met dix fois plus de monde. Il y a 40 millions d'automobilistes. Cela génère un rapport territoire/frustration/agression, suscite des réflexes de l’ordre de l’animal : à partir du moment où l’on met trop d’humains dans un même espace, on augmente mécaniquement les phénomènes de frustration et donc d’agression. N’importe quel Parisien comprendra ce que je dis !"