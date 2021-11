Les chasseurs ont "un rôle à jouer en matière de police de proximité", juge leur patron Willy Schraen

C'est une proposition qu'il mène de front. Et qu'il compte faire aux élus ruraux, en marge du Congrès des maires, auquel il participera, les 16, 17 et 18 novembre à Paris. Dans un entretien au JDD, dimanche 14 novembre, le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) Willy Schraen a annoncé vouloir proposer un "partenariat" aux élus locaux afin de lutter contre "la délinquance rurale et environnementale". Par le biais de cette concorde, il souhaite pouvoir donner aux agents assermentés des différentes Fédérations départementales de chasseurs des pouvoirs de police dans la forêt.

"La délinquance rurale et environnementale augmente. Il manque clairement un maillon au niveau des territoires. En matière de police de proximité, les Fédérations départementales des chasseurs ont un rôle à jouer pour contribuer à la prévention et à la surveillance des territoires, en complément des missions régaliennes de l'État", a estimé le président de la puissante FNC. "Au sein de la Fédération, nous avons des agents de développement. Ce sont des professionnels formés et assermentés intervenant déjà dans certaines communes qui en ont fait la demande pour la régulation de certaines espèces nuisibles."