Y a-t-il vraiment "trois fois plus de chasseurs qui sont Parisiens que de chasseurs qui sont agriculteurs" ?

Une description "un peu caricaturale", selon les mots du secrétaire général d'Europe Écologie-Les Verts (EELV). Sur le plateau de Franceinfo, il a tenu à rappeler que la ruralité ne pouvait se résumer à la chasse. Et de l'appuyer par cette comparaison : "Il y a trois fois plus de chasseurs qui sont Parisiens que de chasseurs qui sont agriculteurs." Qu'en est-il réellement ?

La dernière enquête sur le sujet est celle de l'Ifop . Réalisée pour la Ligue de protection des oiseaux et publiée en septembre 2020, elle porte sur 1058 personnes se définissant comme chasseurs. Or, les chiffres concordent à ceux donnés par l'élu écolo. Il y a bien 11% de chasseurs résidents à Paris. La grande majorité des chasseurs (67%) vivent dans une autre ville.

Et qu'en est-il de la part des agriculteurs ? Si l'Ifop a bien demandé la catégorie socioprofessionnelle aux personnes interrogées, la catégorie des agriculteurs n'apparaît pas précisément. Cela s'explique, selon l'Ifop, par le fait qu'elle pèse aujourd'hui "trop peu pour être isolée et présentée séparément". Voilà pourquoi ils ont été intégrés dans les "travailleurs indépendants", qui représentent 8% des chasseurs. 10% des chasseurs font quant à eux partie de la catégorie des cadres et professions intermédiaires supérieures.

Pour avoir plus de précisions sur ce sujet, on peut donc plutôt se tourner vers la "grande étude de la chasse", publiée en 2016 par le Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), qui a interrogé plus de 50.000 adeptes de la chasse. Commandée par la Fédération nationale des chasseurs, on découvre que parmi les chasseurs actifs (55%), 9% sont des agriculteurs. Cette profession représente donc 4,4% de la totalité des chasseurs.

Un chiffre que l'on retrouve dans une étude publiée en 2019 par la fondation François-Sommer pour la chasse et la nature. On y lit que "les agriculteurs comptent pour 4,4% des pratiquants en 2015 (contre 12,1% en 1998)". Il y a donc bel et bien deux fois et demi plus de Parisiens que d'agriculteurs parmi les chasseurs.